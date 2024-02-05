立法院長選舉由國民黨韓國瑜勝出後，日前預言將由民進黨游錫堃贏得國會龍頭的命理師艾菲爾，慘遭網友嘲諷。對此，資深媒體人許聖梅分享了一段艾菲爾算出會由「韓江配」勝出的影片替他平反，「老師真的很準」，並要大家別再罵艾菲爾了。

艾菲爾上（1）月23日在臉書以姓名學角度算韓國瑜、游錫堃的名字，並綜合兩人生日推算，預言游會在立法院長選舉勝出，但結果出爐後，他悄悄將貼文刪除，讓不少網友諷刺，「怎麼刪文了，讓大家笑笑啊」、「猜錯了刪，猜對的留，永遠都對，我也可以是大師」、「政治本不該亂預測，踢到鐵板，活該」；面對奚落，艾菲爾回應，歡喜做甘願受，並感謝網友們的指教。

而許聖梅1日在臉書發文分享了網路節目《危機女王》片段，寫道，「不要駡艾菲爾老師啦，他真的很準」。在節目中，許聖梅問艾菲爾韓江配是否能過關？艾菲爾隨即以塔羅牌占卜，分別抽出貓頭鷹、寶劍皇后和權杖6號，他研判八九不離十就是韓江配，因為貓頭鷹和寶劍皇后分別代表冷靜、快刀斬亂麻，能量非常強。

另外，在被網友們嘲諷後，艾菲爾也在2日發文提到，他1月28日曾算出，名字中有日部首的人，在今年容易出意外，而民眾黨立委陳昭姿正式因在院長投票時汙染選票遭記廢票，所以請辭黨團幹事長，而昭字的部首正是日部，「命理巧合，請大家參考」。