大陸經濟發展離不開外資企業在華投資，大陸商務部外國投資管理司司長朱冰5日大陸去年印發「外資24條」後，超過6成的政策舉措已經落實，下一步，商務部將繼續推動各項舉措加快落地見效。

朱冰5日在記者會上指出，去年8月，商務部會等29個部門，廣泛聽取跨國公司、外資企業，中國歐盟商會、中國美國商會等外國商協會等各方意見，聚焦外資企業關注的營商環境問題，報請國務院印發了《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，即「外資24條」。

朱冰表示，政策發佈到現在有半年的時間，各部門、各地方按照職責分工正在抓緊推動各項政策舉措的落實。前不久，商務部會同有關部門對「外資24條」的落實情況進行階段性的梳理評估，並且採用問卷調查的形式和座談會的形式，聽取外業評價。總體來看，超過6成的政策舉措已經落實，絕大部分外企評價良好。

朱冰說，「外資24條」共59項舉措中，已經完成的是10項，比如：中央網信辦印發了文件，明確將「切實維護企業網路合法權益」作為網路侵權資訊舉報的重點任務。財政部和稅務總局發布公告，將外籍個人津補貼免稅政策和外資研發機構採購國產設備退稅政策執行期限延續到2027年12月底。

取得階段性進展有28項。比如，大陸中央網信辦制定《規範和促進數據跨境流動規定》，正在研究完善、準備推動推出。財政部正在抓緊制定政府採購產品「中國境內生產」標準等。

還有正在持續推進的有21項，包括一些長期持續性工作，比如，大陸國家智慧財產權局指導並支持有關地方在展會期間設立智慧財產權服務保障工作站，做好專利優先審查受理、智慧財產權維護、綜合諮詢等展會智慧財產權服務保障工作。

朱冰強調，下一步，商務部將繼續推動各項舉措加快落地見效，及時通報外資企業普遍關注的政府採購、標準制定、投資便利化等方面工作的進展情況，進一步加強「外資24條」落實情況的評估工作。