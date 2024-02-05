中天綜合台《同學來了》明（6日）晚9點播出「蜜月跟你想的不一樣，偏偏『意外』總在這時候發生」。孫興分享出國度蜜月時，因為被粉絲認出，所以身邊的女人一再更換，好在老婆都沒有變臉、不悅，「攝影師幫我們拍第1張照片的時候還很正常，但拍到後面我身邊的女人一直在換，因為那時候去愛琴海剛好是旺季，很多內地遊客都是看我的戲成長的，大家都跑過來跟我拍照，我老婆就被擠到旁邊」，幸好另一半非常明理，沒有因此打壞好心情。

安心亞聽到浪漫故事後直呼羨慕。（中天綜合台提供）

孫興也因為老婆在旅途中遇到很喜歡的餐廳，回台後瞞著老婆偷偷打造一間愛琴海風格的餐廳送給她，「我想製造一個浪漫的故事，我帶她去的時候，她說『這餐廳好漂亮，老闆也太有品味了』，我的員工接著就過來說『老闆娘好』！」浪漫程度讓安心亞覺得羨慕：「當妳的女人也太幸福了吧！」

馬力歐。（中天綜合台提供）

馬力歐則自爆蜜月旅行天天都跟老婆吵架，「我跟老婆都對陌生環境有很大的恐懼，所以我找了幾個精通日文的同學一起去日本，但這就是災難的開始，因為要跟著別人安排的行程走，我老婆就有意見。」

即使有好友幫忙照料，兩人在旅途中仍舊狀況百出，先是在地鐵上走失，老婆又不小心弄丟捷運卡，讓個性容易急躁的馬力歐忍不住責備，「她一哭我覺得很丟臉，就說『妳現在在幹嘛，妳哭什麼啊』，最後一天我就給她日幣，我們各逛各的。」

在場來賓聽了卻直搖頭，孫興也忍不住替女方說話：「我覺得你愛人太痛苦了，對待自己最愛的女人，一定要給她包容，絕對不能跟她吵架，要改變自己，而不是一直用自己的觀念去改變對方。」

班傑。（中天綜合台提供）

班傑到小琉球度蜜月、跟海龜游泳時，因為不熟悉海域差點把老婆害慘，「我們穿著泳衣就跳下去，結果浪太大被沖回來打在礁石上，老婆的腳被割傷，有人說『可能感染蜂窩性組織炎要截肢』。」他也提到，事後還好有海龜「神救援」，讓兩人的蜜月不至於太糟：「第1天我們就不敢再下水，我也很難過，結果我們坐在海灘喝啤酒時，突然一堆海龜上來產卵，才挽救了這場悲劇。」

班傑也不推薦和另一半去太神聖的地方旅遊，「因為幻想會破滅，我跟我前任去印度爬一座非常神聖的山，當地人說爬完會幸福一輩子，只是爬的時候要赤腳，爬完兩個人腳都流血，我想說她願意跟著我爬，我突然就有求婚的感覺，結果求了對方不答應，她說『我才不要跟你辛苦一輩子』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。