國內ETF發燒，特別是高股息ETF殖利率高，吸引資金瘋狂湧入。由於ETF配息來源主要來自於股利、資本利得及收益平準金，為了消除以平準金衝高配息的疑慮，金管會今(2024)年元月祭出平準金發放四大原則，新規範實施後，未來有些ETF或將面臨配息縮水難題，但也有些ETF不受到影響，配息依然挺住。

例如復華台灣科技優息(00929)2月配息金額，仍與上個月相同，依然加碼18%，每單位配發0.13元。存股達人分析，截至今年2月止，00929共配息8次，紀錄顯示，殖利率多在7%~8%，與其所追蹤的「特選台灣優息指數」，過去5年平均股息殖利率8.4%，十分貼近，顯見00929一直以來都沒有超配，故平準金新規範不會影響到00929的配息；反而是配息率突然拉到10%以上的ETF，必須觀察新規則上路後，配息是否會因此而減少。

事實上，00929每月均能維持穩健配息，不會忽高忽低，而受到投資人追捧。主要是00929採取平滑化配息策略，將今年起主要成分股陸續除息的股利，以及去年累積的股息收益，平均分配到每個月，以維持配息的穩定性。

觀察其成立以來，00929含息累積報酬率為31.2%，含息年化報酬率則高達52.5%，優於同期間的其他ETF表現；此外，雖然是100%聚焦科技股，年化波動度僅為12.6%，與台股大盤差不多，打破科技類股波動高的迷思。整體而言，00929報酬風險比為4.15，是高股息ETF第二名，僅次於中信成長高股息(00934)。

2023年6月9日以來 高股息ETF風險報酬比(含息)

資料來源：CMoney，資料日期：2024/2/1

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。