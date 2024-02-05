大陸春節假期即將到來，已有9部電影定檔春節檔（10日至17日，正月初一至初八）。而2024年是史上最長春節檔，主要票房產出日較往年增加2天，機構預測春節檔整體票房將超60億元（人民幣，下同，約合新台幣262億元）。

據貓眼專業版、燈塔專業版上映日曆顯示，已有9部電影定檔春節檔，分別為《飛馳人生2》、《熊出沒•逆轉時空》、《熱辣滾燙》、《第二十條》、《紅毯先生》、《我們一起搖太陽》、《八戒之天蓬下界》、《破戰》、《黃貔：天降財神貓》，其中有8部電影將於大年初一上映。

來自貓眼專業版的數據顯示，截至4日12時，2024年春節檔平均票價49.7元，較去年下降4.97％。燈塔專業版數據則顯示，截至3日，2024春節檔新片預售總票房突破2億，《飛馳人生2》、《熱辣滾燙》、《第二十條》暫列春節檔新片預售票房前3位，且預售票房均突破5000萬元。

澎湃新聞報導，春節檔題材覆蓋愛情、喜劇、動畫等，以喜劇為主。2014年至2023年，春節檔已走過10年時光，上映的電影已超70部，總票房超420億元。2024年是史上最長春節檔，主要票房產出日較往年增加2天。

具體來看，《飛馳人生2》是大陸作家韓寒擔任導演的第5部作品，其前作《飛馳人生》於2019年春節檔期間上映，累計票房17.28億，居2019年春節檔票房榜第3位，以10.9萬場次位列大陸影史春節動作片總場次榜第一名。

《熱辣滾燙》已多次登上微博熱搜，這是大陸演員賈玲繼自導自演電影《你好，李煥英》之後的全新大銀幕作品，賈玲稱其為該片減重50公斤；張藝謀執導的《第二十條》則是一部喜劇電影，以現實題材、小人物視角作為切口，展示大陸刑法第20條關於「正當防衛」法條背後的公理人情。

西部證券在研報中指出，2024年元旦檔（2023年12月30日至2024年1月1日）總票房15.33億元（含服務費），總人次3660.8萬人，總場次141.7萬場，均創大陸影史元旦檔新高，關注2024年春節檔定檔進展；光大證券則在研報中對檔期票房保持中性樂觀，預估2024年春節檔票房有望突破60億元。

據此前5年春節檔（除夕至正月初六）的票房數據，除2020年因新冠疫情取消，2021年至2023年的票房數據分別是78.22億元、60.35億元、67.58億元，2019年票房數據為59.05億元。

報導稱，從影視行業整體情況來看，2023年度，大陸電影市場整體復甦態勢明顯，各主要檔期呈現出強勢的市場表現，暑期檔票房首次突破200億元，成為大陸影史暑期檔票房第一，暑期檔、跨年檔票房刷新歷史記錄。

數據顯示，2023年大陸全國電影總票房549.15億元（含服務費），同比2022年增長83.5％，同比2021年增長16.76％，累計實現觀影人次12.99億，同比2022年增長82.56％，同比2021年增長11.31％；平均票價為42.27元，同比2022年提升0.45％，同比2021年提升4.91％。