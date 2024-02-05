觀察京城銀1月獲利概況，利息淨收益4.87億元，月增1.58％、年增2.33％，手續費淨收益1.83億元，雖月減達28.53％、仍年增9.25％，核心業務維持穩健。其他淨收益2.69億元，月增達93.1％、年增達39.24％，主要受惠股市上漲，帶動金融資產評價利益增加。

京城銀指出，國發會近日公布台灣去年12月景氣燈號為黃藍燈，雖然國內景氣可望轉向復甦，但仍可能受到主要國家貨幣政策、地緣政治風險等不確定因素影響。貨幣政策方面，數據顯示美國通膨降溫速度優於預期，聯準會降息時間點及幅度將是市場關注的重要議題。

京城銀截至1月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率7113.78％、整體放款覆蓋率1.44％，資產品質維持優異穩健水準。面對2024年瞬息萬變的市場環境，京城銀表示，將持續關注全球政經變化並適時調整資產組合，業務政策將持續聚焦核心存款提升及控管資金成本。

京城銀股價近期股價持續震盪走升，1月中觸及41.5元的11個月高價，近期於40.35～41.4元區間高檔震盪。今（5）日開高後持穩盤上，最高上漲1.73％至41.25元，早盤維持逾1％漲勢，表現優於大盤。三大法人上周調節賣超1186張，其中外資賣超855張。