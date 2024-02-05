董座黃志芳表示，去年是豐收的一年，今年會是大展身手的一年，貿協後續透過策略規畫、工作坊引入數位工具、擴召科技人才等，這幾年貿協持續轉型成科技公司，因為在科技時代必須轉型，以提供更好的服務。
而貿協轉型過程中，黃董表示，最重要拼圖是辦公環境改造，自1988年至今34年貿協同仁在環境相當擁擠辦公室辦公，兩年前重新規畫設計，去年7月1日動工 ，2月5日周一正式入新厝，重回國貿大樓。
外貿協會董事長黃志芳表示，今年會是大展身手的一年，貿協後續透過策略規畫、工作坊引入數位工具、擴召科技人才等，這幾年貿協持續轉型成科技公司，以提供更好的服務。而轉型過程中，貿協也更新辦公環境，周一正式重回國貿大樓。
董座黃志芳表示，去年是豐收的一年，今年會是大展身手的一年，貿協後續透過策略規畫、工作坊引入數位工具、擴召科技人才等，這幾年貿協持續轉型成科技公司，因為在科技時代必須轉型，以提供更好的服務。
而貿協轉型過程中，黃董表示，最重要拼圖是辦公環境改造，自1988年至今34年貿協同仁在環境相當擁擠辦公室辦公，兩年前重新規畫設計，去年7月1日動工 ，2月5日周一正式入新厝，重回國貿大樓。
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