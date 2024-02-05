台中市政府檢出台糖「安心豚冷凍梅花肉片」含瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，但行政院食安辦公室昨晚卻稱採樣45件樣本皆未驗出。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌表示，台糖安心豚造成消費者不安心，真的讓人太失望，至於地方政府和中央政府檢驗結果不一致，希望好好找出原因。

黃國昌說，現在已接近過年，民眾採買年貨階段，不要讓消費者恐慌，中央和地方一定要趕快溯源調查，把到底發生什麼，為何引發大眾強烈不安，盡快說明。同時他也希望趕快開議，立法院可以監督行政院的食安五環，到底哪個環節出錯，希望跟國人報告。

另外，民眾黨團希望6日或16日開議，但綠委吳思瑤卻點名黃國昌，稱其不做選民服務，所以不知道區域立委過年都在忙選服，也不知道議事人員要放年假，更批評不要把個人的英雄主義無限上綱。

對此，黃國昌回應，新會期一開始，民眾黨呈現給台灣社會的是負責任針對九大領域、23項優先法案報告，非常遺憾，綠委急著用不知道什麼層次問題做政治攻擊，黨團理解，若6日太趕，延至16日也沒關係，但無法理解藍綠喬好23日開議，威逼民眾黨接受，稍有不從就發動抹黑攻擊，台灣百工百業有哪個拖到2月底上工？