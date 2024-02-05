偷排業者恐面臨最高2000萬罰鍰外，還可能面臨停工、停養處分。（環保局提供／吳建輝彰化傳真）

環保局強調，除業者本身，期間查獲涉案的不法設備元件商也遭司法判決，除需繳回犯罪所得外，更遭重判6年以上有期徒刑。（環保局提供／吳建輝彰化傳真）

近期在大城鄉某處農地側溝，發現有不明孔洞持續排出廢水，經查是附近1家畜牧場偷偷違規排放。（環保局提供／吳建輝彰化傳真）

歡喜的農曆年節將到來，家家戶戶開始大掃除迎新年，彰化縣環保局在年前針對海豐崙排水沿岸16家畜牧業執行專案稽查，共查獲5家畜牧業涉及違規情節並依法告發，偷排業者恐面臨最高2000萬罰鍰外，還可能慘遭停工、停養處分。

彰化縣環保局表示，年前同仁不分日夜假日積極執行畜牧業巡查，避免不法業者趁春節前夕違規排放廢水，近期在大城鄉某處農地側溝，發現有不明孔洞持續排出廢水，經查是附近1家畜牧場偷偷違規排放。

此次經查察出違規的業者，除了可能遭處新臺幣2000萬罰鍰外，還可能面臨停工、停養的處分，未來若想要恢復營業生產，還得付出上百萬元建置自動連續監測設施、獨立電表等設備，因此呼籲業者勿心存僥倖，環保局在春節仍會持續巡查。

環保局表示，除畜牧業外，112年度查核事業共3520家次，其中有137家事業遭處分，並處罰鍰近3000萬元，其中有7家遭勒令停工、移送法辦或追繳不法利得，畜牧業則查核1188場次，並處分85家畜牧業，處罰鍰442萬餘元，並有3家畜牧業遭勒令停養，迄今仍無法復養。

環保局強調，除業者本身，期間查獲涉案的不法設備元件商也遭司法判決，除需繳回犯罪所得外，更遭重判6年以上有期徒刑，呼籲民眾如有發現污染情事或是疑似不法管線排放廢水時，請儘速撥打環保局24小時報案專線0800-066666或04-7118972、7115762，共同守護居住生活環境。