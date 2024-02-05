1輛白色BMW為躲警攔查，加速時擦撞警車，當場造成警車保險桿右側毀損。（東勢警分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市東勢區東崎路4段，5日發生1起行車糾紛，東勢警方獲報前往處理，發現7車停路中「喬事」，大夥兒見警加速駛離現場，其中1輛白色BMW為躲警攔查，加速時擦撞警車，當場造成警車保險桿右側毀損，東勢警分局表示，警方人員、裝備均平安；針對攔檢不停及車輛違規停車部分，將依《道路交通管理處罰條例》予以告發。另通知衝撞巡邏車的白色BMW自小客車駕駛到案說明，將依妨害公務罪嫌送辦。

台中超派BMW擦撞警車加速逃，躲攔查驚險競速曝光。

東勢警分局表示，2月5日凌晨4時許，接獲民眾報案指稱，東勢區東崎路4段有行車糾紛，派遣巡邏警網前往查處，當警方到場後，發現現場約7部自小客停放於路中，見警方到達現場時，一眾人等隨即上車紛紛駛離。

警方指出，其中1部白色BMW自小客車，於駛離過程中因加速在擦撞巡邏車後，趕緊往和平區方向逃逸，警網立即通報和平警分局支援攔查，白色BMW自小客車因一路車速過快，最後警方攔查未果。

警方立即調閱監視器，發現該部BMW白色自小客車於05時03分，紀錄顯示往東勢大橋方向行駛，東勢所員警前往攔查，並通報勤務中心攔截圍捕，但該部擦撞巡邏車之白色小客車在東勢加油站發現警方巡邏車後，立即改往國道4號方向行駛並由台74號快速道路往太平區方向行駛。

東勢警分局指出，巡邏員警事後返回東崎路4段現場查看，現場並未遺留任何違法物品；目前除調查這1起凌晨行車糾紛外，另通知BMW駕駛到案說明，除依妨害公務罪嫌送辦另須負賠償責任。