高雄黃姓男子涉嫌凌晨時騎機車在某捷運站外故意撞倒1名16歲女高中生，還直接在人行道上指侵得逞。案經審理，高雄地院認為員警「引導式訊問」導致黃男自白有瑕疵，加上身形、機車特徵均與監視器畫面相悖，做案用手套上也無黃男及女高中生的DNA，懷疑兇手另有其人，最後判黃男無罪，可上訴。

2022年3月16日清晨，一名刻意穿著黑衣黑褲、戴手套的男子，一路騎機車到某捷運站附近，看見身穿制服的高中女學生獨自揹著書包走在人行道上，竟出其不意騎車從後方衝撞女學生，撞倒對方後，直接撲上用手摀住她的嘴，接著用手指性侵得逞。

案發當時，女學生雖在人行道上拼命掙扎喊叫，但清晨大街上杳無人煙，直到1、2分鐘後終於有晨運路人經過，男子這才罷手。落跑前，男子還莫名其妙對女學生喊「不要跟他在一起！」

女學生受辱後哭著跑回家，在雙親陪同下報案。警方調閱案發現場附近監視器畫面循線找上黃男。

黃男偵訊時一度坦承不諱，表示很後悔，但強調本身有經濟壓力導致失眠，長期服用安眠藥，當天精神不濟，才將女學生誤認為前女友犯案；至於最後撂下一句「不要跟他在一起」，則是為怒嗆情敵。

但開庭時黃男竟堅持沒犯罪，法官調查發現，員警詢問時曾恐嚇他「不認罪家人都會被帶回，一定會被羈押，關起來」，做筆錄的過程都是引導式問話。檢方複訊時，黃回答內容也與事實不符。

針對做案用機車，法官比對監視器畫面發現，嫌犯機車擋泥板破損，車側貼有反光條，黃男的機車擋泥板卻完好，且無反光條，無法認定是否為同輛車。

此外，黃男身高約180公分，但根據被害女高中生指控，犯嫌身高約168公分。員警在黃男住處扣到的手套，也未驗出黃男與少女的DNA，更未扣到作案時的衣物。綜合上述證據，法官認定犯嫌另有其人，最後判黃男無罪，可上訴。