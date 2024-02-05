新國會走馬上任，關注行人路權的行人零死亡推動聯盟今（5）日上午在立法院群賢樓前召開記者會，提出4大訴求包括道路全面落實人行道等，並呼籲三大黨應全力支持「行人交通安全設施條例」草案盡速送審，以減少道路事故死傷，及早落實零死亡願景。

行人零死亡推動聯盟指出，去年《道路交通安全基本法》三讀通過，道安成績仍不佳，去年1 至11月交通死亡2759人，甚至嚴重事故總件數創歷年同期新高達到36萬7311件，比前年同期增加2萬8897件。政府應全面檢討道路工程設計、交通教育及落實執法，制定更有效政策，降低全國交通死亡人數。

行人零死亡推動聯盟更指出，違規記點制度去年11月部分修法暫緩，又無任何配套措施，違停造成道路多起嚴重事故，政府應全面檢討，也呼籲內政部國土管理署，應在立法院本會期提出「行人交通安全設施條例」草案，送行政院會通過，讓院版草案盡速送交立法院審議，才能加快啟動法案實質討論。

該聯盟理事長陳愷寧說，目前「行人交通安全設施條例」草案，仍有4項可建議改善條文，一是道路全面落實人行道 ，8米上馬路應有實體人行道設計，8米下可設標線型人行道並設路緣石作為過渡用；過窄巷道無法設計專用空間，可做人車共用而行人路權較高設計，確保行人在所有空間都有路可走。

第二，人行道障礙物排除，且不得作為他用；應明訂人行道基本規範，避免地方政府因地制，造出根本無法行走的人行道。第三，施工期間的臨時人行道，道路工程施工養護時，考量行人各式樣態，包含使用娃娃車、輪椅者等，應明定通用設計內容，規範臨時人行空間，保障各式用路人通行需求。

第四，騎樓專案應明確，草案第12條規畫將「騎樓、私有土地」認定為公眾空間設置行人專區。騎樓現階段的確負擔部分的行人空間，但仍應在「路側」建設實體人行道。樓改善曠日費時，執行困難，又易阻礙駕駛視線，且改善預算與內容含糊不明，不符公共利益。

台灣摩托車友協會秘書長劉成謙說，落實人行道建設、排除障礙物、施工期間臨時人行道以及騎樓外仍應建設實體人行道等，都與駕駛人視野息息相關；若無妥適的人行空間，就會導致不同道路層級路口，易有意外發生。

此外，劉成謙表示，汽車隔熱紙政府應納管，過暗隔熱紙在深夜環境，易忽略騎士、行人，道路爆閃燈也應全面禁用，因爆閃燈易影響駕駛安全，政府應改善危險道路工程號誌設計，不應隨意濫設爆閃燈便宜行事，本末倒置。