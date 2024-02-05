能接受男友去洗泰國浴嗎？一名女網友日前和男友到泰國玩，男友說要洗泰國浴，她沒辦法接受男友與別的女生發生關係，但又認為對方有體驗泰國文化的權利，只好讓他去，結果男友洗完後說很享受，讓她覺得噁心，開始刻意躲開男友的肢體接觸，做愛也中途喊停。

原PO日前在Dcard發文，出發去泰國前就很焦慮，因為男友說想去泰國浴，但她不希望男友去，一番掙扎後還是妥協，跟男友說「沒關係你去體驗吧！」但回來一定要交代過程跟細節。而男友洗完泰國浴後說自己被坑了，讓原PO覺得荒唐，之後男友開始分享泰國浴的重頭戲，她聽了很不能接受，「男友說他還換姿勢，對方說為什麼還沒好」，覺得男友很享受跟別的女生發生關係。

原PO說，之後男友講完後想抱她，她馬上躲開，崩潰直呼「我高估了自己」，兩人大吵一架，但泰國行中她生病去醫院吊點滴，男友全程陪伴，她也就氣消了。回國之後，兩人發生性行為，過程中她一直覺得很噁，中途喊停躲去廁所，腦海中一直想起男友跟別人做愛的畫面，之後再也沒跟男友親密接觸，直呼「我很愛他，但這件事我真的過不去」。

貼文PO出後，掀起大批網友熱烈討論，紛紛留言「泰國浴也是嫖的一種啊，妳真大方，讓男友去嫖」、「我男友如果問我他能不能去洗泰國浴，大概就會分手了，妳男友有在尊重妳嗎」；還有人表示，「最初原PO就不該裝大方跟他說沒關係」、「我看下來妳男友比較適合開放式關係，價值觀不同罷了」。