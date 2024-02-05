美軍2日對伊拉克、敘利亞境內親伊朗團體設施展開報復打擊。

美軍駐約旦基地日前遭到無人機攻擊，釀成3人死亡，美軍2日對伊拉克、敘利亞境內親伊朗民兵組織展開報復打擊，美國官員昨（4）日透露，此次打擊鎖定的85個目標中，一共「摧毀、毀損」84個目標，顯示命中率達99％。拜登也致函國會，強調若有必要，將會下令採取額外措施。

美軍駐約旦基地「Tower 22」1月28日遭無人機攻擊，釀成3名美軍死亡、數十人受傷，美軍2日對敘利亞及伊拉克境內伊朗「伊斯蘭共和國革命衛隊」（IRGC）聖城軍（Quds Force）及相關民兵組織發動長達30分鐘的空襲，一共瞄準約85個目標。

圖為伊拉克西部卡恩（Al-Qaim）一輛轎車在美軍空襲中受損。（圖／路透社）

美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）4日引述五角大廈官員及國防部初步報告指出，此波報復一共「摧毀或毀損」84個目標，相當於命中率達98.8％。

圖為美軍空襲後，在伊拉克西部卡恩（Al-Qaim）留下的彈殼。（圖／路透社）

官員表示，目前仍在對此次打擊進行完整分析，不過其中一名官員透露，沒有跡象顯示伊朗伊斯蘭革命衛隊成員在空襲中喪命。

美軍駐約旦基地遇襲後，伊朗稱與此事件無關，不過五角大廈認定伊朗伊斯蘭革命衛隊資助此次攻擊。

五角大廈先前表示，此次報復擊中民兵組織及伊朗伊斯蘭革命衛隊的指揮中心、行動控制中心、情報中心、火箭、飛彈、無人機儲存設施、後勤、彈藥供應鏈等設施。

另據「福斯新聞」（Fox News）報導，拜登4日正式致函美國國會，正式通知國會並捍衛美軍打擊伊拉克、敘利亞境內目標的行動。拜登表示，此次打擊是為了威懾伊斯蘭革命衛隊及相關民兵組織，避免他們進一步攻擊美軍及美軍設施，強調此次打擊是以限制風險上升、避免平民傷亡的方式進行，目的也是為了保護及保衛在敘利亞、伊拉克及約旦的美軍與資產。

拜登也重申：「如有必要，我將命令額外措施，包含針對伊斯蘭革命衛隊及相關附屬人員及設施，以應對一系列針對美軍及美軍設施的攻擊。」