美軍2日對伊拉克、敘利亞境內親伊朗團體設施展開報復打擊。

美軍駐約旦基地日前遭到無人機攻擊，釀成3人死亡，美軍2日對伊拉克、敘利亞境內親伊朗民兵組織展開報復打擊，美國官員昨（4）日透露，此次打擊鎖定的85個目標中，一共「摧毀、毀損」84個目標，顯示命中率達99％。拜登也致函國會，強調若有必要，將會下令採取額外措施。

美軍駐約旦基地「Tower 22」1月28日遭無人機攻擊，釀成3名美軍死亡、數十人受傷，美軍2日對敘利亞及伊拉克境內伊朗「伊斯蘭共和國革命衛隊」（IRGC）聖城軍（Quds Force）及相關民兵組織發動長達30分鐘的空襲，一共瞄準約85個目標。

圖為伊拉克西部卡恩（Al-Qaim）一輛轎車在美軍空襲中受損。（圖／路透社）
圖為伊拉克西部卡恩（Al-Qaim）一輛轎車在美軍空襲中受損。（圖／路透社）

美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）4日引述五角大廈官員及國防部初步報告指出，此波報復一共「摧毀或毀損」84個目標，相當於命中率達98.8％。

圖為美軍空襲後，在伊拉克西部卡恩（Al-Qaim）留下的彈殼。（圖／路透社）
圖為美軍空襲後，在伊拉克西部卡恩（Al-Qaim）留下的彈殼。（圖／路透社）

官員表示，目前仍在對此次打擊進行完整分析，不過其中一名官員透露，沒有跡象顯示伊朗伊斯蘭革命衛隊成員在空襲中喪命。

美軍駐約旦基地遇襲後，伊朗稱與此事件無關，不過五角大廈認定伊朗伊斯蘭革命衛隊資助此次攻擊。

五角大廈先前表示，此次報復擊中民兵組織及伊朗伊斯蘭革命衛隊的指揮中心、行動控制中心、情報中心、火箭、飛彈、無人機儲存設施、後勤、彈藥供應鏈等設施。

另據「福斯新聞」（Fox News）報導，拜登4日正式致函美國國會，正式通知國會並捍衛美軍打擊伊拉克、敘利亞境內目標的行動。拜登表示，此次打擊是為了威懾伊斯蘭革命衛隊及相關民兵組織，避免他們進一步攻擊美軍及美軍設施，強調此次打擊是以限制風險上升、避免平民傷亡的方式進行，目的也是為了保護及保衛在敘利亞、伊拉克及約旦的美軍與資產。

拜登也重申：「如有必要，我將命令額外措施，包含針對伊斯蘭革命衛隊及相關附屬人員及設施，以應對一系列針對美軍及美軍設施的攻擊。」

文章來源：US destroyed or damaged 84 of 85 targets in Iraq and Syria, officials say; no indications of Iranian casualties
文章來源：84 targets damaged in U.S. strikes on Friday, Pentagon says
文章來源：Biden defends order to attack Iraq, Syria, using War Powers Resolution and authorizations from 2001 and 2002
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