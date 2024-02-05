曾加盟知名美語教學機構的某補習班林姓負責人凌虐梁姓男童長達7年，孩童版的「十大酷刑」包括體罰、毆打、逼吃發霉點心等手段，致梁童罹患創傷後壓力症候群，最高法院考量她犯後否認犯行，駁回林女的上訴，依妨害幼童發育等罪將她判刑2年4月定讞。

梁童自2006年2歲就讀林女經營的幼兒園開始，就持續遭林女3人凌虐，到2014年1月轉學才結束。梁童曾試圖向母親反映，卻被林女搶先以各種藉口欺瞞，直到梁童2014年11月在新聞看到該幼兒園有其他幼童受虐，回憶起當時恐懼，情緒崩潰就醫，全案才曝光。

林女與安親班老師對幼童施以將頭部壓進已裝水之水桶內、或壓入供小朋友玩水之水池中使其嗆水；使為搬書、刷廁所等粗重工作；命長時間半蹲，未達要求即加做交互蹲跳；手腳分立於兩張椅子，身體懸空；冬天時將衣物脫光，站在洗水槽以冷水沖洗身體。

林等人抓住腳踝旋轉身體後甩出，不許喝水或喝水後不許上廁所，禁吃午餐、點心，提供發霉、腐壞或辛辣之酸辣湯供被害人食用，拿「愛的小手」敲打被害人頭部及身體；不提供桌椅而命被害人趴在地上寫功課等凌虐行為，致被害人身體受傷。

一審台北地方法院依妨害幼童發育等罪判林女3年10月徒刑，二審高院考量林女犯後否認犯行，她表示願意賠償被害人20萬元，然因賠償金額未符一致而未達成和解，至今未能彌補損害，判刑2年4月，林女不服提上訴，最高法院駁回確定。