立法院後續將舉行常設委員會召委選舉，有藍營立委透露，國民黨好不容易拿下多席，不太可能在召委選舉禮讓，但藍白可共推法案。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌說，不用投票就看到結果，藍綠會各自拿到一席召委，白營會走自己的路，若願意支持民眾黨，他們歡迎但不強求，法案部分可以合作就合作。

黃國昌說，召委席次是非常簡單的數學，藍綠希望維持雙召委，各取得一席，符合最大利益，但此雙召委機制卻是獨步全球，八大委員會內各別人數可能有13、14或15人，藍綠不是各拿7席，就是其中一方拿6席或7席。

黃國昌說，若藍綠認為，民眾黨立委擔任召委，對於法案推動速度、議事中立和諧有幫助，願意支持的話，他們歡迎但不強求，至於法案合作會視法案內容檢視，可以合作就合作，就像他1日遇到藍委陳玉珍有提到非常支持吹哨者保護法、藍委吳宗憲也指希望共推不法關說罪。

黃國昌強調，民眾黨就事論事，福國利民讓台灣進步是最重要的事，而民眾黨是小黨，依照立法院制度，8席立委會分別至8個委員會，不會有策略性集中某委員會的做法。

對於藍黨團總召傅崐萁喊出設置國會特偵組，黃國昌說，國會特偵組概念內容是什麼，沒有看到具體說明，面對重大政策，總是要比較謹慎，不理解國會特偵組指涉為何，難以評論，但建議國會聽證調查制度，強化國會人事權審查力度，本來就是民眾黨團的主張。