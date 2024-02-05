如何提振民間投資信心是大陸經復甦重中之重。大陸國家發展改革委法規司司長孟瑋5日表示，截至今年1月末，已吸引民間資本參與專案1591個，總投資規模達19808億元（人民幣，下同）。未來將繼續加大對重點民間投資項目的支持力度等，最大程度鼓勵民間資本參與政府和社會資本合的專案。

孟瑋5日在記者會上指出，去年7月大陸國家發改委專門印發一個通知，提出調動民間投資積極性17條有針對性舉措。今年將重點做到「四個一」，也就是用好一個新平台、建好一個項目庫、實施一個新機制、暢通一個好管道，進一步激發民間投資活力。

用好一個新平台，持續做好向民間資本推介專案。孟瑋稱，去年9月，大陸國家發改委建立全國統一的向民間資本推介專案平台，截至今年1月末，已吸引民間資本參與專案1591個，總投資規模19808億元。大陸將持續做好這項工作，暢通專案資訊獲取管道，吸引更多民間資本參與到國家重大專案建設中來。

建好一個專案庫，加大對重點民間投資專案的支持力度。孟瑋表明，從各地重點民間投資專案中，常態化篩選一批符合政策要求、投資規模大、示範性強的項目，納入大陸全國重點民間投資專案庫。同時，向銀行等金融機構推介專案，加大融資支持；把符合條件的項目納入大陸國家重大項目用地保障機制，加強土地要素保障；推動各地協調聯動，加快前期手續辦理。

孟瑋還說，三是實施一個新機制，規範實施政府和社會資本合作。大陸將抓緊制定特許經營管理辦法、特許經營方案編寫大綱、特許經營協議範本等配套文件，搭建政府和社會資本合作專案資訊系統，做好統籌指導，切實拓寬民營企業參與基礎設施投資的空間，最大程度鼓勵民間資本參與政府和社會資本合的專案。

最後是暢通一個好管道，鼓勵民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託。孟瑋說，積極推動民間投資項目發行基礎設施REITs。截至今年1月末，已向大陸證監會推薦民間投資項目6個，已受理民間投資專案8個，正在前期輔導的民間投資項目4個，涉及清潔能源、消費基礎設施、數據中心、倉儲物流、產業園區等領域。大陸國家發改委將繼續支持更多領域符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs。