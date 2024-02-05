台灣羽球好手周天成4日在BWF超級300系列泰國羽球大師賽摘冠，今年1月8日過34歲生日的他，去年卻被診斷出罹患初期大腸癌，這次奪冠之後不禁喊：我撐過來了。這是周天成繼去年德國海洛賽之後，相隔3個月再度奪冠。

根據《中央社》報導，周天成表示近來兩三年未檢查身體，不料做了大腸鏡才發現罹癌，所幸手術順利切除，周天成還自嘲是平日有積德，或是上帝希望他活下去多做好事。最後周天成手術完隔天就飛出國比賽，今年更是續寫佳績，只是他很難想像自己生活規律、飲食清淡居然罹癌。