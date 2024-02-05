公園就是他的輪胎行 街友自備工具偷腳踏車前輪

59歲蘇姓街友將所有衣物放在解踏車把手，日前前輪破胎，他用兩腳輔助前進，15日在捷運站善導寺站發現一台腳踏車前輪尺寸相同，竟以工具拆卸，直接連同輪匡、輪胎拎走，更換到自己的腳踏車，警方根據監視器22日在公園逮人，訊後依竊盜罪送辦。

蘇男因失業缺錢花用，平時在善導寺捷運站附近的巷弄閒逛，尋找適合自己腳踏車輪胎的尺寸，鎖定後竟以工具拆卸，再裝設於自己的腳踏車上，宛如公園就是輪胎行，停車格的腳踏車零件可以隨意取用，警方觀察監視器發現他手法熟練，車主隔天取車時，發現腳踏車前輪不見立刻報案。

警方發現蘇嫌腳踏車前輪破胎，用雙腳推動，而且車上掛滿家當，循線發現蘇在華山大草原附近發現蹤跡，經過多日追查，上月22日在公園內見他躺在椅子上呼呼大睡，員警叫醒他，他說不記得輪胎破胎，經查蘇嫌是侵占通緝犯，員警將人逮捕依法送辦。

中正第一分局呼籲，腳踏車零件亦是他人財物，任意竊取除了涉及刑責，也是相當不道德的行為，警方對於任何犯罪行都會全力偵破，維護轄區治安。