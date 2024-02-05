蔡英文總統今（5）日上午接見「2023年建築園冶獎得獎單位代表」，肯定得獎作品為臺灣的建築景觀和城鄉風貌帶來正面影響。未來中央會繼續努力與地方政府共同推動各項重要的建設，也希望民間單位與政府攜手合作，一起帶動臺灣建築的進步和發展。

2023年建築園冶獎得獎單位代表今天由高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆，以及建築園冶獎主任委員黃啟倫率領，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文指出，得獎作品都為臺灣的建築景觀和城鄉風貌帶來了正面的影響。「建築園冶獎」已經有將近30年的歷史，經由嚴謹的評審機制，發揚臺灣具有特色的建築產品及景觀設計，更是縣市政府和民間單位努力爭取的榮譽。

在這屆的得獎作品中，有許多民眾熟悉的建設。她舉例，像是高雄市的內惟藝術中心，她去年7月曾經前往參觀，在純白色的美術館中欣賞畫作；去年8月，她也到嘉義市的舊監宿舍群，感受地方創生的魅力。除了她去年走訪的這兩個地點，得獎的作品有環保、永續的綠建築；也有景觀豐富、展現創意的公共空間；更有重視自然環境並且顧慮到不同族群需求的友善設計。

蔡英文認為，這些作品充分展現臺灣的建築設計多元且深厚的實力，也為生活在這塊土地上的民眾帶來更豐富的城鄉風貌，深化了人文底蘊。尤其有些作品是中央和地方合作的成果，相信透過獲獎的肯定，是對所有投入同仁的一大鼓舞，更能建立起中央和地方合作的典範。

她強調，未來中央會繼續努力與地方政府共同推動各項重要的建設，也希望民間單位與政府攜手合作，一起帶動臺灣建築的進步和發展。「建築園冶獎」重視建築創新，再過幾天就要迎接農曆新年，她也祝福大家在新的一年，持續發揮創新的精神，有更豐碩的成果。