南韓人氣女團BLACKPINK自去年宣布全員個人約出走後，成員們的動向備受關注；其中Jennie則是在去年底就宣布成立個人工作室，讓粉絲相當替她開心，日前Jennie的工作室也舉辦了開幕派對，同時曝光了內部裝潢。

Jennie的新工作室2日舉辦開幕派對，邀請了過去曾合作過的品牌前來包括香奈兒、愛迪達、Gentle Monster、Tamburins等，而出席的品牌代表們事後也將派對照上傳社群，可見工作室內部整體充滿現代感，且因有畫報擺設，讓整體猶如美術館般；然而，Jennie在派對上除提供許多精緻餐點外，還設置一台夾娃娃機，裡頭放滿她喜歡的水豚玩偶，讓派對嘉賓玩得相當開心。

jennie really knows how to accommodate her guests pic.twitter.com/jN6jjJROWO — ODD ATELIER Updates (@ODDATELIERNEWS) February 1, 2024

There seems to be a capybara claw machine in the OA office. 😭 pic.twitter.com/YeWIlfGoX3 — ODD ATELIER Updates (@ODDATELIERNEWS) February 1, 2024

照片曝光後，有網友提到當中的一張黑色不規則狀沙發是出自奢華家飾品牌，要價31,665美元（約99萬台幣）；另外，還有人發現Jennie的工作室便是戀綜《換乘戀愛3》的宿舍，更曬出的客廳、外部街景等圖片做對比，讓其他粉絲看到驚呼「她改裝得真好」、「她是在《換乘戀愛3》拍攝完畢後買下這房子的嗎？？」、「真的是同一個地方嗎？？這真是個驚喜」、「是租下後就設計房子，然後出租的吧」。