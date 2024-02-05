旅居美國的著名大陸哲學家李澤厚2021年逝世，享年91歲，其生前以特立獨行著稱，曾經留下「冷凍頭顱」遺囑，留作後人研究。但「屍首分離」無疑不符合傳統習俗，遺囑是否得到執行？最近，李澤厚友人從其家屬確認，李的頭顱放在一個冷凍機構，遺囑得到忠實執行。

李澤厚在其80歲生日前，接受《南方人物周刊》採訪時，首次向外披露其「冷凍頭顱」一事：「我不會有墓誌銘。但我準備將來把腦袋留下來，冷凍，過300年，或者500年，再拿出來」。

他說，「這件事情，我都向老婆孩子交待好了」，「我是想證明文化是不是影響了大腦，幾百年後，是不是可以從我的大腦裡，發現中國文化的殘跡，證明我的積澱理論」。李澤厚90歲生日受訪時再度提及此事，期待將來腦科學發達之後驗證自己的積澱理論。

香港星島網5日報導，指「冷凍頭顱遺囑」與中國幾千年來根深蒂固的傳統意識相悖，顯得非常突兀、異樣，是否得到執行呢？

據學者馬群林發表文章透露，其在去年12月見到了從美國回來的李澤厚夫人馬文君、兒子李艾，從李艾處親口得知，「李澤厚2021年11月2日因病在Boulder家中去世，當日，李艾便通知美國AlcorLife Extension Foundation履行了李澤厚生前關於冷凍頭顱，以便未來驗證『積澱說』之遺囑。遺體火化後，下葬於美國Colorado」。

李澤厚在哲學、美學和思想史方面均有巨大建樹，著作等身，上世紀80年代在大陸知識界極具影響力。馬群林感慨，這是李澤厚踐行自己的哲學理念、科學理念、生死理念，「為自己91年的輝煌人生歷程所畫下的最後一個令人震撼的感嘆號！恐怕也將會是中國知識份子的空前絕後之舉！」