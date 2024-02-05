視陽今年各市場展望樂觀，歐美市場受惠通路品牌代工訂單持續成長，及新客戶的挹注，今年可望維持成長；而日本庫存調整也近落底，預期拉貨將重啟動能；中國大陸也將迎來成長的春燕，法人預期，視陽今年營運可望重返成長軌道。今日股價開高後，一度衝上264元，大漲逾5%。

亨泰光去年度營收再創歷史高，展望今度，在台灣區方面，OK鏡銷售業績可望維持穩健的成長動能。在中國大陸市場方面，由於兒童青少年近視防控為中國大陸衛生單位核心重點，OK鏡屬剛性需求產品，中國大陸銷售表現可望持續回溫。

亨泰光目前正透過子公司杭州亨泰視覺科技有限公司，向中國大陸國家食品藥品監督管理局進行自製OK鏡的取證作業，預估杭州亨泰視覺可望於今年底取得OK鏡產品註冊，開始推動產品上市，挹注營收貢獻獲利。

望隼已通過證交所審議會成功，近期可望掛牌上市，將為隱形眼鏡族群再添新兵。望隼實收資本額5.24億元，主要產品為軟式拋棄型隱形眼鏡，是國內隱形眼鏡代工廠中少數兩岸均有產能的業者。