鮑爾指出，謹慎的做法是給降息一些時間，看看經濟數據可否可證實通膨正降到2%。要小心處理這個降息的議題，目前美國經濟不差，降低經濟衰退風險，參予利率決策的專家正在等待最後的數據，來說服自己往降息方向前進。

這次訪談是在美國時間1日所進行的，緊接的後一天，在2日公布的美國元月就業報告也可看出，企業增加353,000個新職務，薪水持續強勁成長，失業率為3.7%，就業市場在這兩年幾乎沒有什麼改變。

美國景氣在通膨下降之下持續復甦，使得聯準會處於鮑爾之前所說的歷史上極不尋常情勢的邊緣地帶，儘管鮑爾避談軟著陸一事，不過市場都認為經濟應該已可軟著陸。

鮑爾表示，聯準會真正在關心物價穩定，以及完全就業所面臨的風險，並將考慮就業成長疲弱，可作為快速降息的可能原因之一。專注在實體經濟上，中長期為經濟與美國民眾做正確的事情，必須要平衡降息過早或太晚所產生的風險。

鮑爾認為，美國經濟情況良好。通膨正在下降中，只想獲取更多信心，相信通膨正持續地下滑，實現降到目標值2%。去年12月，聯準會高度依賴的通膨指標之一，PCE（個人消費支出）指數僅年增2.6%。

在這次訪談中，聯準會主席鮑爾重申，下次3月的例會若要宣布降息，可能為時過早。來自外部的衝擊可能使美國經濟成長偏離正軌，一些潛在的問題像是中國大陸房地產與經濟成長趨緩等，對美國的影響性可能比預期來得小，因為美國的金融系統跟中國大陸之間並沒有太多交集。

鮑爾指出，如果沒有意外，何時開始降息實際還是要取決於數據報告。去年12月有聯準會理事曾預測，今年可望降息3碼，鮑爾認為，現在沒有發生什麼事，讓自己覺得這些預估會有什麼大幅度的改變。