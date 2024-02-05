美國好市多近日上架一款台灣屏東縣生產的飲料「芭樂檸檬綠茶」，推出後立刻引發美國網友討論，還掀起搶購熱潮，不少人已回購多次，大讚芭樂味很香又好喝，也有人撲空沒買到，可見在美國受歡迎的程度。

原PO近日於臉書社團《北加州美食玩樂放瘋去》指出，台灣出產的芭樂檸檬綠茶在美國南舊金山的好市多上架，其他地區的好市多也陸續鋪貨，他立刻買一組2瓶回家嘗鮮。

芭樂檸檬綠茶在美國掀起搶購潮。（圖／翻攝自台灣好市多官網）

另外也有兩名網友不約而同在個人臉書發文，分別在休斯頓及奇諾崗都有看到芭樂檸檬綠茶，指該產品在當地討論度很高，有美國大媽一口氣搬兩組4瓶；此外在美國好市多還能看見台灣烏魚子、鯧魚米粉及佛跳牆等商品，也很受老外青睞。

貼文激起不少在美國的華人留言，指芭樂檸檬綠茶在美國東部、德州、加州、西雅圖、佛羅里達等地的好市多皆有賣，不少人已回購多次，讚芭樂味很香、好喝，還有人衝賣場搶購，遇到缺貨窘境，可見在美國受歡迎的程度，成另類台灣之光。