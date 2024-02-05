詐騙猖獗，悠遊卡公司也遭冒名詐騙，民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚批評，11月底出現詐騙，至今在網路上仍可以看到假粉專，悠遊卡公司消極行事等同放任詐團。悠遊卡公司回應，雖有報案但警方難以追訴境外網站，只能持續檢舉假粉專，但是否下架仍取決於臉書，會再研擬如何要求臉書嚴格審核一頁式廣告。

簡舒培指出，有詐騙集團於臉書盜名悠遊卡公司行騙已持續1、2個月，造成許多民眾受騙，不僅盜用悠遊卡公司商標，還使用悠遊卡公司的粉專貼文，用和悠遊卡公司相像的網址，更稱自己是唯一正版。有民眾使用詐團在臉書的一頁式廣告，花費1700元購買5個戒指造型悠遊卡，儲值時才發現根本沒有悠遊卡功能。

她說，詐團自去年11月就開始詐騙，悠遊卡公司雖於同年11、12月曾提醒民眾認明正版，但未詳述詐騙行為供民眾防範，並於12月19日報案，但12月20日又再度出現盜版臉書粉專，消極行事等同放任詐團，悠遊卡公司除立即報案外，也應動員檢舉，儘速下架盜版網站，避免消費者受騙。

陳賢蔚要求，去年北市共有514人向警局報案假網拍、假網購，134人向法務局申訴有消費爭議。悠遊卡公司收到詐騙事實，理應有積極作為，但實則未積極阻止詐團行銷假商品，悠遊卡公司必須成立防詐反詐工作小組或SOP，不應該有人被騙或小編看到假網站才處理，並將作業流程公告給消費者。

悠遊卡公司總經理李志仁回覆，於去年11月21日在臉書發現有一頁式廣告仿冒悠遊卡公司，第一時間在官網、臉書提醒民眾有仿冒商品別受騙，同時也和165通報並向臉書檢舉，可是檢舉後效果不大，也購買商品確定是仿冒且無悠遊卡功能，12月19日報案，且再次在粉專提醒詐騙行為，同時透過官方粉專向臉書填單檢舉。

他說，1月14日警方回覆，境外網站沒辦法找到仿冒者，建議悠遊卡公司和臉書檢舉假網站。目前只有看到盜版網站就會馬上且持續檢舉，也一直透過粉專名義，填寫單子正式向臉書檢舉，但是否會立即下架則取決於臉書。

李志仁指出，雖然假網站已下架，但馬上又有其他假網站上架，迷醒民眾務必認清網站有無藍勾勾，是否是正版官方網站，有任何疑問都可以向悠遊卡公司求證，悠遊卡公司雖然也是受害者，但做得不夠的部分也會再檢討，未來會積極處理，也有和同業開類似會議，大家都有受害經歷，如何要求臉書嚴格審核一頁式廣告，悠遊卡公司也會積極研擬。

法務局簡任消保官龔千雅提醒，消費者在取貨後發現被詐騙，可以和超商物流反應，透過客服、線上申訴平台取回已附款項。蝦皮店到店也有安心取貨機制，收到商品無誤「完成訂單」，蝦皮才會撥付款項，7天內儘速反應商品問題，有機會可以取得支付貨款。