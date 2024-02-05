繼2024總統大選「藍白合」破局，近期立法院長選舉出現「綠白合」爭議，台北市長蔣萬安今表示，這一屆國民黨團相當有戰力，也相信立法院長韓國瑜帶領國會運作，一定以人民福祉為最優先考量。

蔣萬安今出席台北市中等學校校長會議，他在會前受訪表示，國民黨團有非常多年輕新血加入，且仍有經驗豐富的立委，相信這一屆國民黨團相當有戰力，也相信韓國瑜帶領國會運作，一定以人民福祉為最優先考量。

此外，國民黨主席朱立倫日前在中常會表示，將加速國民黨內造化，未來中南部不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨部主委，同時備戰2026年選舉，讓國民黨戰力在地內造化與紮根。

媒體詢問，朱立倫有意讓不分區立委謝龍介與柯志恩擔任地方黨部主委，是否期待，國民黨在立法院與地方政府合力，讓2026更有戰力？蔣萬安表示，國民黨內未來各項政策將更進步，他持正面看法，相信國民黨團委員在新國會，能與地方政府有更多連結，並在社群有更多互動，這都是好事。

蔣萬安指出，相信國民黨未來在立法院將提出更貼近民意的各項民生法案，更對國民黨團戰力非常有信心，相信他們一定會站在人民立場提出各項的優先法案，並強力監督中央政府施政。