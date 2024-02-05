台積電為全球晶圓代工龍頭，後頭追兵三星、英特爾來勢洶洶，近日南韓媒體卻指出，傳三星3奈米嘗試生產Exynos 2500處理器時出現缺陷，良率竟然是0%，引起譁然，消息傳到PTT論壇上，更是造成熱烈討論。

南韓媒體DealSite+報導，三星3奈米嘗試生產用於Galaxy S25及S25+系列手機的Exynos 2500處理器時出現缺陷，試產階段良率0%，未能通過品質測試，後續進度與生產狀況有待觀察。

話題引起PTT論壇網友討論，許多人質疑該數據的真實性，「這個數字老實說有點存疑，一般很難這麼低吧」、「良率0要一道或多道製程出錯才會全死吧」、「這算還沒研發出來而不是在算良率吧」、「怎麼可能這麼差，工序出錯整批報廢嗎？」

確切狀況仍待觀察，不過先前金融時報引述知情人士消息指出，三星電子最簡易3奈米晶片的良率僅有60%，低於客戶的預期，且生產更複雜的晶片時，良率可能繼續下降。至於台積電在3奈米技術的良率表現如何？去年一段時間也是消息滿天飛，甚至一度傳出僅有55%。

不過，當時知名半導體分析師陸行之表示，新品良率都是從30至40%往上拉，若一開始良率低，因此採按片計價方式，皆屬合理。