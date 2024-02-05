台中市南屯區去年無號誌路口交通事故共744件、受傷408人，中市警四分局5日說明「未依規定讓車」為肇事因素之一，警方於1至15日重要節日安全維護工作期間，將針對「路口未禮讓行人」及「未依規定停讓」重點取締。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

俗語說「10次車禍9次快」，但路口停讓也是預防事故重要觀念。台中市南屯區去年無號誌路口交通事故共744件、受傷408人，警方5日表示「未依規定讓車」為肇事因素之一，警方於1至15日重要節日安全維護工作期間，將針對「路口未禮讓行人」及「未依規定停讓」重點取締。

台中市警察局第四分局5日指出，經統計，南屯區去年交岔路口發生交通事故約占交通事故總件數6成，其中無號誌路口交通事故共744件、受傷408人，「未依規定讓車」為肇事因素之一，多數汽機車駕駛人對於無號誌路口路權停讓觀念薄弱，並對新修訂交通罰則亦不熟悉。

中市警四分局表示，今年加強重要節日安全維護工作自1日22時起至15日24時止，為期15天，內政部警政署新增「汽車行近行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」、「汽車駕駛人行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」2項等重大（點）違規取締。

中市警四分局並說明，行政院去年6月30日公布施行新修訂《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款，行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓，將處1200元以上、1800元以下罰鍰，並違規記1點。

中市警四分局表示，為強化汽機車駕駛人無號誌路口路權停讓觀念，已於今年1月起針對轄內無號誌交叉路口設有「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字等10處路口加強宣導，防制無號誌路口交通事故發生。

中市警四分局分局長李建興呼籲「路口停看行，行人停看聽」，駕駛人行經無號誌路口時，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時均應注意前方人、車路況。「防禦駕駛不可少」，看不見的地方就潛藏危機，切勿貿然通過，危及自身及他人安全，避免憾事發生。