靖娟基金會指出，兒童交通事故死傷仍持續上升，近6成是機車事故，電輔自行車死傷3年內成長2倍，呼籲政府擴建友善騎乘環境。（蔡亞樺攝）

兒童死傷時所有聞，靖娟基金會今（5）日公布2023年兒童事故傷害新聞統計分析，發現兒童交通事故死傷仍持續上升，近6成是機車事故，且電動輔助自行車、微型電動二輪車件數大幅增加，其中電輔自行車死傷3年內成長2倍，老師認為，目前欠缺對於電輔自行車的交通安全教育，兒少感知薄弱。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，扣除兒虐、性侵等類別，2023年發生234件兒童事故新聞，導致14歲以下兒童38死、581傷。以事故類別來看，除食安問題導致的集體事件，交通事故仍為造成兒少死傷的主要原因，去年新聞統計，交通事故案件數為79件、造成133名兒少死傷，以機車事故為主。

許雅荏表示，靖娟進一步對照交通部道安資訊平台數據，發現2023年慢車的死傷較2020年上升，目前法規規定未滿14歲以下兒少不能騎乘、也不能搭乘微型電動二輪車，但連許4年都有近200名兒少違規受傷；電動輔助自行車死傷人數逐年增長，2023年創下新高，死傷數在3年內成長2倍。

許雅荏表示，未滿14歲以下兒少目前可以騎乘的車種，僅腳踏自行車及電輔自行車，除電輔可由成人附載幼童外，其他皆不能附載，因此呼籲政府應擴建專用車道或人車共道等，相對安全的騎乘環境，以避免交織產生的風險。

出席記者會的花蓮縣國風國中老師王錦懋說，電輔自行車輕便、不需花油費，全國約2成國中生騎乘當作代步工具，尤其大眾運輸不發達的偏鄉地區，學生常常騎乘電輔自行車，有些學校還會提供充電樁，開放學生充電，老師普遍也採取開放態度。

但王錦懋說，現況缺乏電動輔助自行車的教育訓練，導致兒少的危險感知較為薄弱，且偏遠地區沒有自行車專用道，學生只能騎在一般車道與其他車輛混用，希望政府提升家長與兒少對慢車規定的認識，並改善交通道路，確保騎乘安全。

許雅荏提醒，未滿14歲兒少騎乘電動輔助自行車應注意事項，包括落實駕駛人的責任、遵守慢車的道路交通安全規則、騎乘前完成車輛檢查，以及正確配戴安全帽，並騎乘在符合規範的通行空間。

交通部回應，已製作自行車安全騎乘相關文宣，透過社群及網路宣傳，去年底也與靖娟基金會合作完成國中、國小交通安全模組教案，利用數位課程針對微型電動二輪車及電動輔助自行車規範說明，並製作影片宣導如何安全騎乘自行車，將持續透過宣教提升學生騎乘自行車之安全知能及風險意識。

交通部表示，行政院去年10月核定「環島自行車道升級既多元路線整合推動計畫第二期」，優先以專用路權型式優化路網，提升環島自行車路網安全性，並請內政部國土署研議市區自行車通行友善適當規劃方式並試辦計畫。交通部將督導自行車道相關規劃符合自行車道安全規範，營造友善安全行車環境。

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