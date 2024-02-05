【全程字幕】黑韓產業鏈再起？韓國瑜上班首日遭指翹班 蔣萬安回應了 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜首個上班日因未進立法院挨批不上班，藍營則批評「黑韓產業鍊」再度開張，台北市長蔣萬安今表示，韓國瑜一定會以人民福祉為最優先考量協助國會運作，也會站在人民立場好好主持議事。

立法院長韓國瑜2日上班首日，因沒進立法院遭外界批評「第一天就沒上班」，趙少康當時表示，韓國瑜上任第1天，一定有很多事情要忙，譬如找祕書長人選，或者拜會一些前輩，處理一些個人事務等等。「我想基本上韓院長要小心一點，大家的眼睛都盯著他看，當初『黑韓』的這些人並沒有消失。」也直言，黑韓產業鏈現在又集中起來了，韓國瑜必須很謹慎小心，任何事情可能都會被放大10倍，甚至百倍。

蔣萬安今出席台北市中等學校校長會議，他會前受訪表示，大家看到這一次正副立法院長投票過程，國民黨不管外界各種紛擾，非常團結、票票入匭，這是展現國民黨在新一屆國會非常團結的氣勢，未來將強力監督施政，韓國瑜也一定會以人民福祉為最優先考量，協助國會的運作，並站在人民立場好好地主持議事。