過年吃太多好料，桃園市政府考量民眾可能有「甩肉」需求，體育局管轄6處國民運動中心、運動場館等，多數場館特別從初二（11日）起提供給民眾多元的運動服務，鼓勵大家動起來促進身體健康。

體育局表示，今年農曆春節連假從2月8日至14日（農曆小年夜至大年初五），桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹、觀音及南平共6處國民運動中心、楊梅跆拳道暨運動場館（楊梅體育園區）、桃園市立蘆竹羽球館及八德3號社會住宅微型運動中心，僅除夕至初一（9日、10日）休館。

體育局說，這6處國民運動中心初二至初五（11日至14日）營業時間為上午8時營業至下午4時，初六（15日）起恢復正常營業。桃園市立游泳池11日營業時間為上午9時30分至下午4時，其餘休館日期與營業時間則與上述場館相同，可提供民眾多元運動選擇。

至於桃園市立田徑場，除夕至初六（9日至15日）皆正常開放，營業時間為早上5時至晚上10時，中壢／中路網球場於除夕至初二（9日至11日）休館，初三（12日）起正常開放，營業時間為早上5時至晚上10時；南昌營區桌球館將於除夕至初二（9日至11日）休館，初三（12日）起正常開放，營業時間為早上8時至下午5時，另14日起至3月5日止配合元宵燈會活動辦公室使用，暫停開放。

體育局表示，春節7天連續假期間，本市敬老愛心卡第2階段加值回饋福利政策亦適用，凡設籍於本市且持有敬老愛心卡的長者，進入運動中心等場館即可享有免費使用館內「游泳池」及「體適能中心」等福利，每月使用館內游泳池及體適能中心運動達12次以上者，即可向該場館領取100元折價卷，用以折抵館內其他設施及課程費用。