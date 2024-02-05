廟方今年也將再度發贈紅包。（廟方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗後龍外埔福三宮延續去年，今年農曆春節將再度舉辦迎春賀歲發紅包活動，今年廟方特別準備3000份紅包，大年初一、2月10日上午9點起開始發放，並加碼發贈福德正神加持過108個開運發財聚寶盆，讓民眾以摸彩帶回家，盼讓信眾們開運發財保平安。

後龍外埔福三宮去年發贈紅包，引起信衆爭相前往排隊領取，造成地方上轟動，讓不少人引頸期盼今年可再次增添福氣，廟方也順應眾人期待，成就一時佳話。

廟方主委謝坤成表示，今年廟方特別準備3000分紅包，當日上午9點起，請民眾現場排隊依序領取，凡現場排隊前200名幸運者，每人發給200元紅包，餘次皆發給每人100元紅包。

他說，今年福德正神特別降輦轎指示，信眾現場排隊領取發財紅包袋外，福德正神再加碼親自加持過108個開運發財聚寶盆，盆內有36個元寶，民眾本人領取紅包袋外，再加抽模彩箱印有發財聚寶盆字樣者，即可獲得1組聚寶盆。

另，福德正神指示要結緣有緣者，特製較大開運聚寶盆12組且親自加持過現已放置正殿中讓信眾有緣者擲筊求取，由廟方服務人員鑑杯，求取者必須連續取得三聖筊同意後方可取得並登記，取回聚寶盆後放置家中或辦公室財位處，助信眾開運發財保平安。