所幸台積電(2330)及聯發科(2454)挺身穩住多頭信心，部分個股如：富世達(6805)、兆利(3548)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、台光電(2383)、昱展新藥(6785)、麗臺(2465)等持續驚驚漲，頻創新天價，中小型股還有昆盈(2365)、同亨(5490)、光環(3234)、永捷(4714)、臺龍(6246)相伴攜手漲停，台股指數在中場過後由黑翻紅，截至11點20分為止，加權股價指數約18084.61點，上漲24.68點，成交量為2007.16億元；OTC指數為238.62點，下跌0.5點，成交量為666.75億元。

今天盤中上市各類股以半導類股表現最佳，上漲0.76%，其次是電機類股及電腦設備類股，分別上漲0.48%及0.38%；表現較差者為油電氣類股、塑膠類股及電子通路類股，其中油電氣類股下跌2.02%，塑膠類股下跌1.72%，電腦通路類股下跌1.08%；上櫃部分，表現最佳為電子零組件類股、上漲0.84%，表現最差為電子通路類股、下跌2.76%。

就技術面來看，上周美股及台股可說是AI相關電子發功的一周，在Nvidia及美超微創高帶動下，上周台股順利站上18000點，上周五加權股價指數以18059.93點作收，創下2022年2月21日以來新高，累計一周上漲64.9點，漲幅約0.36%，周K連3紅，日均量為2834.6億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步衝高，上周五OTC收盤指數為239.12點，創下89年4月以來新高，累計一周上漲4.89點，漲幅為2.09%，周K收長紅，也是連二紅，日均量放大至987.21億元；今天台股雖遭逢封關前獲利了結賣壓，但強勢股續強，盤中指數力守紅盤之上；近期台股指數回探10日線後止穩，續沿5日線緩步向上，然預期長假前多方進場意願有限，大盤逼近前高量能未明顯放大，價量背離走勢影響指數上攻力道，台股日KD指標持續修正，所幸周KD指標轉強走多，待日指標修正告一段落，指數往上攻高可期。

分析師表示，雖然美國就業數據強勁，FED打壓降息預期，使美元指數即美債殖利率走揚，可能影響資金行情及投資市場評價，但AI題材持續吸引投資界目光，美科技股大漲，有助多方持股信心增強，今日適逢農曆春節前最後交易日，建議調整持股至適當水位，以降低長假風險，安心過年。年後布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群為主。