揪巧APP免除紙本票券會遺失損毀或遭冒用的風險，紅陽與優仕達資訊攜手合作，採用其專利『防偽技術』的QR CODE立體辨識設備，表面看似與一般QR CODE掃碼無異，但是透過特殊的APP與掃碼設備進行驗證時，能100％偵測出截圖、翻拍、印刷輸出的QR CODE而不准予核銷，杜絕了過往QR CODE的複製傳播問題，大幅度降低了偽核銷的交易紛爭，除了提供防偽技術外，商家透過揪巧APP在平台上架的電子票券，皆由紅陽支付全額信託履約保證，免去了商家需自行向銀行申辦信託履約保證的繁雜手續及高門檻。

此外，紅陽與精誠喜客券合作，拓寬電子票券平台的商品，包含最受市場歡迎的連鎖咖啡店票券，餐飲品牌與百貨商場的抵用券，整合一鍵轉贈功能，讓用戶在操作線上送禮的體驗更快速及便利，揪巧APP豐富的商品券與五星住宿、餐券及諸多美容美髮、美甲美睫的選擇，適合企業福委與行銷活動採購贈送。2024年紅陽預計會在電子票券上，投入更多的開發與異業合作，打造最優質的電子票券平台。