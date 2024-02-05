占GDP約7成比重的服務業，一直是日本重要的成長動力，在製造業孱弱之下，日本服務業自然就背負起經濟成長的重擔。外國旅客密集訪日，在航空業者的推動下，新業務成長幅度來到4個月最高。

不過，燃料與勞動力成本大漲，業者投入生產的物價也創3個月新高。由於日企把多出成本轉嫁出去，導致物價漲幅創去年8月以來最大。至於日本元月綜合PMI也從去年12月剛好50，小漲至51.5。