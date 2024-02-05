本周末就是農曆春節，民眾返鄉出遊最關心天氣變化，中央氣象署指出，周三起大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移影響，全台濕冷有雨，周四小年夜下雨最明顯，小年夜到大年初二中部以北、宜蘭低溫，可能下探11度，最快大年初三溫度回升。

氣象署技正羅雅尹表示，昨晚到今晨隨著鋒面通過，馬祖、桃園都觀測到今年第一聲春雷，鋒面遠離後，中部以北、東部地區有局部短暫陣雨或小區域雷雨，南部則為多雲天氣；明天受東北季風影響，降雨以迎風面的北部、東半部為主，偶爾局部短暫雨。

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

她說，周三隨著大陸冷氣團南下，周三晚上、小年夜及除夕期間華南雲雨區影響，全台各地都有下雨可能，小年夜下雨最為明顯，屆時北部須留意較大雨勢。初一水氣減少，基隆北海岸、恆春半島、東半部及西半部山區，仍有局部降雨，但降雨緩和，初二水氣更減少，西半部恢復多雲到晴，東半部有零星降雨。

一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

溫度方面，羅雅尹指出，今、明兩天東北季風通過，北台灣稍微轉涼，其他地區溫度略降。周三冷氣團逐漸南下，北部氣溫下降，其他地區入夜逐漸降溫；這波冷氣團將從小年夜影響至初二，強度可能接近冷氣團或強烈大陸冷氣團，中部以北、宜蘭低溫11至13度，南部、花東及澎湖14至15度，金門及馬祖10度以下低溫，空曠地區或內陸近山區溫度將更低。

羅雅尹說，小年夜到除夕期間連白天氣溫都低，感受濕冷。初一至初二，白天降雨緩和，氣溫稍微回升，不過夜晚清晨要留意輻射冷卻影響，氣溫偏低，尤其中南部日夜溫差將加大。到初三過後，甚至要到初四、初五，隨著冷氣團減弱，才會逐漸回溫。