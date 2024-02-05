台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，對此，民進黨立委陳亭妃和立委蔡易餘開記者會表示，各縣市針對豬隻血清、毛髮、同等肉品的樣本、飼料等45個項目進行緊急抽驗，均未驗出瘦肉精，要求台中市政府公布2月2日新聞稿內容的原始數據，這樣大家才能知道問題出在哪裡，否則造成恐慌。

蔡易餘說，以台灣飼養豬隻的經驗，都是沒有用瘦肉精，因為西布特羅本身價錢昂貴，反而墊高成本，過幾天要過年，又是正逢使用豬肉最大宗，對於豬農的傷害是我們不樂見，希望台中市政府可以在過年前把實驗室的研究方法和掌握肉片的來源，有沒有環節出問題要交代清楚，否則會製造恐慌。

陳亭妃也說，台中市政府這樣做法已經造成大家恐慌，台糖在2月3日將他們同日生產的肉品都送驗公諸於世，看到檢驗的結果是零檢出，台中市政府是不是可以也把2月2日新聞稿的數據也公布出來，因為台糖2月3日非常快速做處理，所有立委都要求台糖面對，台糖也很直接面對，希望台中市政府也提出源頭的資料，這影響到一家公司的聲譽，她要求，台糖也應該提起法律途徑。

針對台北市已經將台糖梅花豬同品項不同批號肉品預防性下架，但北市府卻與中央不同調，對此，蔡易餘表示，遇到食安問題，地方政府有這樣做，不用評論是否唱反調，但中央用最快的時間公布檢驗出來的結果，目前都是未檢出，盼趕快把正確消息公諸於世，不要讓國人國年期間吃豬肉還會恐慌。

陳亭妃指出，相關政府做出一些處理是保護人民的食安，但2月3日台糖把所有資料和檢體送驗後，並沒有檢出瘦肉精，所有各縣市政府就要調整態度，否則會引發民眾恐慌，除了要把關人民的食安，也要穩定人民的信心。