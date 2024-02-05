基隆東岸商場爆產權爭議，基隆市府重新招標由微風集團接手，前得標廠商的協力廠商NET（主富集團）控基隆市府招商違法，花費3億元興建的商場遭基隆市府「竊占」。民進黨台北市議員許淑華表示，許多基隆鄉親在臉書詢問基隆市長謝國樑東岸廣場爭議，遭封鎖刪除。基隆市府回應，依契約執行，若有疑義可向市府主張。

許淑華指出，東岸廣場過去曾是長年有治安問題的停車場，經過NET投入近3億改建後，才成為如今基隆人可以安心消費，全家出遊的東岸廣場；許淑華要求，基隆市府並不是法院，卻在產權尚有爭議時，帶頭違法點交，要求說明。

基隆市交通處長王圳宏回覆，市府於1月27日在東岸商場各處張貼「營運權利範圍及新營運業者」之公告，但遭不明人士撕毀公文書，而原OT契約已於1月31日屆至，交通處於2月1日收回土地、建築物及相關設備（施），只是履行契約條款，契約對造大日公司若有疑義，可以向市政府主張。

至於外界質疑，微風締約時有筆2000萬元的費用，王圳宏指出，依雙方簽訂的ROT契約，這筆費用應正名為「提升服務品質經費」，用於硬體、水霧設施與議員、里長建議設施等，早在2015年就已納入先前的東岸廣場契約，由廠商編列，再由市府謹慎審查，皆有往例可查證。