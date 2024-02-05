今年大學學測國語文寫作能力測驗有兩題，分別是「標籤」及「縫隙的聯想」，閱卷召集人、成大中文系名譽教授陳昌明表示，第一題有原住民學生寫到，別人知道他是原住民，就說他一定很會唱歌、跳舞及喝酒，這是刻板印象的標籤；至於第二題，有考生寫到生病時提供縫隙讓他思考很多事情，獲益良多。

今年大學學測1月22日結束後，大考中心隨即展開閱卷，並在今天公布國寫的閱卷評分標準。今年國語文寫作測驗有「標籤」及「縫隙的聯想」等二大題，每題25分，共50分，測驗時間為90分鐘。

第一大題分二小題，第一小題要求考生根據兩段文章內容，說明「標籤」概念使用於人身上的正面與負面作用；第二小題要求考生透過生活中中「貼標籤」或「被貼標籤」的實例，說明對「標籤」現象的看法。

陳昌明說，第一小題若得A等，對應分數為4或3分，第二小題若得A＋級，對應得分是19到21分。空白券、文不對題或僅抄錄題幹者得0分錯；錯別字若很多，也會斟酌扣分。，

陳昌明表示，考生寫「標籤」作文題，有人提到星巴克沖咖啡的人是咖啡大師、數位能力強的人是天才或AI高手，這都具有鼓勵作用，屬於正面標籤；至於其他標籤，則很多是對族群或性別的刻板印象。

陳昌明提到，有原住民考生提到，每次他跟別人說自己是原住民時，對方就認為他會唱歌、跳舞及喝酒，還能騎山豬、射飛鼠，這是刻板印象的標籤；還有女同學提到，家長要他們不要聽饒舌、搖滾或重金屬音樂，也不要去玩線上打鬥遊戲，這讓她們很不解，為何男生可以，女生就不適合。

至於大二大題「縫隙的聯想」，陳昌明說，考生如果能具體書寫生命中對於縫隙的感思與體悟，結構嚴謹，文辭洗鍊，情感雋永者，可得A＋級，對應分數是22至25分。

陳昌明指出，很多考生寫到，高中三年讀書很辛苦，如果能找個時間休息或出去玩一天以喘口氣，這對他們來說是很重要的縫隙；此外，也有考生提到生病的經驗，在調養過程，他思考了很多問題，這樣的縫隙讓他獲益良多。

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