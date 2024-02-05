2024新北市平溪天燈節將於2月17日與24日登場，分別在平溪國中、十分廣場舉辦，為疏運活動人潮，台鐵公司今（5）日宣布活動舉辦當日將調整平溪／深澳列車時刻，並增加車輛數、加開班次，方便民眾搭乘使用。

台鐵公司指出列車時刻調整，包括列車分段行駛2月17日及2月24日，平溪／深澳線時刻表班次部分暫停行駛。2月17日改開行菁桐—瑞芳、瑞芳—八斗子及八堵—菁桐等班；24日改開行菁桐—十分、十分—瑞芳、瑞芳—八斗子及十分—八堵等班次。

活動當日，平溪／深澳線去程列車（往平溪）及回程列車（往瑞芳），均以瑞芳站為起、終點。2月5日起相關車次、時刻及行駛區間，將公告於台鐵網站及各相關車站，供旅客參考。

台鐵公司表示，新北市政府於2月17日與2月24日，在台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站，以及2月24日於台鐵基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，供民眾往返搭乘。