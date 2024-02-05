臉書社團經常出現徵家庭代工貼文，甚至還可以領取補助，不少民眾信以為真，依對方寄出名下銀行帳戶及金融卡，而淪為人頭帳戶；刑事局中部打擊犯罪中心，循線在高雄市破獲以蕭姓男子為首的收簿集團，專以徵家庭代工為幌子，騙取被害人帳戶，並懸掛偽造車牌代步，最後仍栽在警方手裡，難逃牢獄之災。

刑事局偵打分析打詐情資研析中心報案資料，發現方姓等3名被害人，遭歹徒以從事家庭代工可以領取補助款為由，陸續寄出金融帳戶金融卡及密碼，淪為詐騙人頭帳戶，追查鎖定高雄市33歲蕭姓男子涉嫌重大，立即成立專案小組，報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮偵辦。

警方表示，蕭嫌等人在嘉義地區以名下車輛更換偽造及註銷車牌懸掛，並刻意橫跨縣市到超商領取被害人寄出之金融卡，再以金融卡到ATM提領被害人遭詐騙款項。

警方蒐證完備，上個月29日持搜索票及拘票，拘提蕭嫌等4人到案，並查扣21萬多元贓款及手機、筆電、提款卡、註銷車牌等贓證物，訊後依詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。