分析師表示，目前日圓兌一美元在148.41價位附近，日圓還是偏弱，以出口為主的汽車類股頻頻走高，像是豐田漲1.46%，日產大漲3.45%，本田大漲3.33%，重度依賴美國市場的馬自達，更是飆漲4.61%。

分析師預估，美國長天期公債殖利率又升至4%以上，但美股收紅帶給日股信心，日經指數本周可望在36,000點至36,500點間整理。日本財報季在上周開始熱絡，2月中旬將達到高峰期。

盤面上，財報亮眼的Panasonic暴漲5.1%，不過，住友化學卻下修財測，股價重挫8%左右。日本衛采製藥（Eisai）計畫在2024下半年，向1500位中國大陸民眾提供具突破性的阿茲海默症藥物Leqembi。隨著診斷方式的精進修正，2025年可望有更多人會用此藥物治療。一度走低的衛采，股價小漲0.65%。

在需求強勁以及日圓走貶下，日本元月au Jibun銀行服務業PMI（採購經理人指數），創去年9月以來最大，從去年12月51.5升至53.1，且連續17個月都在景氣榮枯點50以上。