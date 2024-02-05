洛杉磯道奇今冬實行職業棒壇史上最大的一次補強，他們原先已經是單季百勝的分區冠軍了，對於新球季，打進世界大賽以外的任何結果都將被視為失敗。明星外野手貝茲（Mookie Betts）在道奇的球迷聚會DodgerFest說：「沒有闖進世界大賽就輸了，我們都試圖做相同的事，但我們不能施加太多壓力，這沒有好處，我們平常怎麼打，現在就怎麼打。」

貝茲又指出，道奇高調補強之後，其他球隊碰上道奇肯定會卯足全力，這樣對他們可不太妙。「你們知道這會很艱難，我們每一場比賽都會被對手當成世界大賽來打。但我們就是為此而戰，我們將會擁抱這個結果，我們要打出自己帳面上的實力。」

網球傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）說過，她成名後的比賽常常特別難打，因為每個對手看到她都熱血沸騰。現在看來這就是新球季道奇面臨的狀況，大家會想打贏道奇來做為吹噓的資本。

道奇透過簽約和交易補入8位球員，總計是12.2億美元的保證合約，大谷翔平就佔了7億美元，儘管大谷透過延遲支付降低豪華稅負擔，道奇仍是繼續花錢補強，今年的帳單將衝破3億美元。

即使大谷明年才能站上投手丘，但是道奇幾位主力包括貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）都超過30歲，大谷也將在今年7月滿30歲，他們不會浪費任何一年，務求在今年就重返世界大賽。