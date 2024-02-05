台南玉井農產加工及冷鏈物流中心預定明年初完工後，將以OT方式委託民間營運，市府5日與取得經營權的超鮮物產公司簽約。（洪榮志攝）

台南市政府農業局長李建裕與超鮮物產國際股份有限公司董事長黃正睿簽約。（洪榮志攝）

斥資6.39億元、全台首座地方政府規畫興建的台南玉井農產加工及冷鏈物流中心預定明年初完工後，將以OT方式委託民間營運。市府5日與取得經營權的超鮮物產公司簽約，業者預計投入2500萬元充實相關營運設備，並將打造國內最完整的低溫檢疫區，市長黃偉哲期盼公私協力提高台南農產品的品質與國際市場競爭力。

今天市府農業局長李建裕與超鮮物產董事長黃正睿簽約時，黃偉哲、農業部農糧署副署長姚志旺等人均出席見證。黃偉哲表示，台灣果品品質優良，但要在外銷市場競爭時，果品上架後的外觀也相當重要，透過冷鏈物流中心提供的服務，可以延長果品的保存與銷售期，也讓台灣銷售到外國的果品更有競爭力，打通外銷的任督二脈。

黃偉哲除感謝中央經費協助台南興建冷鏈物流中心，也強調，玉井冷鏈中心結合最強的在地物流業者及冷凍業者團隊，目前工程進度已完成60％，預計將在明年春天啟用，期盼屆時能為農民提供更好的服務，達到生產者與消費者雙贏。

市府還宣布，未來將入股超鮮物產，成為股東之一，與公私協力調節產銷，延長青果保鮮期，減少損耗，進而提升農產價值與安全，增加台南農產品品質與國際市場競爭力。

農業局長李建裕指出，玉井農產加工及冷鏈物流中心由農糧署及市府投入6.39億元興建，內部空間將依民間機構使用需求客製化打造，設置集貨包裝區、冷藏冷凍區、檢疫區、加工作業區、辦公空間等，另由經營業者自行投資約2500萬元充實相關營運設備。

李建裕還說，物流中心基地面積約5.7公頃，主體建築2層計2357坪，委外年期15年，如果民間機構營運績效良好，得優先續約10年，契約期間估計可為市府增加權利金、土地租金及稅收收入約3億元，並可帶動周邊產業鏈，提升就業率。

超鮮物產認為，物流中心將提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等服務，青果年處理量也將逐年提升至8500公噸，同時達成電能減少損耗30％以上。此外，還將設置11個40呎貨櫃大小的果品外銷低溫檢疫庫，規模為全台最大，有助於提高柚類、蜜棗等日本外銷量。該公司還將發展青果冷鏈保存技術與創新，配合政策執行果品收購加工，調節產銷、穩定價格，以建立區域冷鏈發展典範為目標。