男星香蕉（王俊傑）以《瘋神無雙》節目出道，如今不但成為《寶島神很大》主持人，去年也與愛情長跑多年的女友Timmy（游安婷）登記結婚，可以說是愛情事業兩得意；然而，他日前在臉書發文表示，該篇文章在小年夜前有多少讚，今年就包多少給媽媽，引起網友熱議。

香蕉4日晚間在臉書發文直言「朋友們給多少讚，就多包多少元給她(媽媽)」，如今該篇貼文讚數已突破1萬，這也讓他再喊話再加碼「若沒破五萬讚，就直接乘以二給媽！」，若到時突破百萬讚，自己就會啟用「兒貸（兒子貸款）」來分期付款。

對此，許多網友見狀紛紛留言誇讚他的孝心，也有不少人期待能看見百萬紅包「這不按讚都不行」、「幫媽媽集氣來了」「卡一個看孝順百萬紅包」、「孝順的孩子總是特別帥氣～你超棒」、「推爆這種貼文」。

事實上，香蕉先前也曾發過類似的文章，當時累積讚數8千，但他事後直接乘以10倍，包8萬8千元給媽媽，並在文中感性寫下「最愛的媽媽，多賺的都給妳」一整年努力，就是為了過年加碼給母親。