花蓮吉安鄉公所迎接龍年，在哈囉公園裝置金色「親子龍」意象花燈，希望帶給鄉親好運，更祈願能為鄉內締造更多「龍寶寶」。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆新年將至，花蓮吉安鄉公所迎接龍年，在哈囉公園裝置金色「親子龍」意象花燈，希望帶給鄉親好運，更祈願能為鄉內締造更多「龍寶寶」。鄉公所表示，春節期間與花燈合影打卡者，有機會將55吋液晶電視抱回家，且為鼓勵家長生育，除既有的1萬元生育補助，即日起再限量加碼好孕禮包。

一對溫馨討喜的金色「親子龍」近日悄悄現身在吉安哈囉公園，吸引眾人目光，原來是鄉公所迎接龍年，特別裝上的金龍意象花燈，大型金龍不僅吸引前往對面黃昏市場採買的鄉親駐足欣賞，當絢麗燈光於夜晚亮起，一大一小閃爍的光芒，更抓住路人目光，紛紛按下快門拍下美麗的畫面。

鄉長游淑貞指出，鄉公所推出親子龍花燈，除與鄉親一起迎接金龍年的到來，更希望能藉此讓鄉內年輕夫婦安心生育，「好孕龍來」，創造「龍寶寶」出生率。

吉安鄉戶籍人數逾8.3萬人，實際居住人數卻高達10萬人，為全國鄉鎮最多，不過卻同樣面臨少子化問題，鄉內出生率更在前年跌破500人，鄉公所去年為此推出1萬元生育津貼補助，併同縣府補助的2萬元生育獎勵金，等同鄉內家長每生1胎即可領取3萬元補助。

游淑貞表示，前年全鄉新生兒出生人數為490人，去年推出生育津貼補助後，新生兒人數增加為504人，出生率榮登全縣之最，顯見政策有一定效果，為持續鼓勵家長「增產報國」，即日起加碼贈送限量好孕禮包，內含婦嬰用品及金龍年專屬的嬰兒披巾。

鄉公所說明申請生育津貼及好孕禮包方式，凡於吉安鄉完成出生登記或初設戶籍的新生兒皆為補助對象，父母一方須持續設籍本鄉滿1年以上且申請時還在籍，並在新生兒出生日起92日內申辦。

此外，鄉公所鼓勵民眾春節到哈囉公園走春，期間凡與親子龍合影打卡者，可至好客藝術村兌換摸彩劵，獎項豐富，其中更有2台55吋液晶電視及10台雙門小冰箱等著鄉親抱回家。