立法院長韓國瑜今下午將主持第一場朝野協商，而民眾黨立委黃國昌日前提議6日開議，最晚底線是16日，對此，民進黨立委蔡易餘表示，我們尊重韓院長主持協商的結論，哪天開議都會備戰，但立委工作不只是在立法院，選區內和選民互動了解更多需求做為未來立法院提案問政的依據，也是很重要的工作。

蔡易餘說，不是什麼時候開議就什麼時候工作，我們也隨時掌握豬肉的狀況，然後趕快上來開記者會，黃國昌把工作時間局限於只有開議的話，對立法委員職務做小了。

民進黨立委陳亭妃也表示，我們都準備好了，什麼時候開議都沒問題，她雖然是五連霸立委，但從選後都沒有休息過，隨時等待開議，希望民眾黨不要混淆視聽，不管何時開議，民進黨準備好了，我們對於民生議題或優先法案都已經準備好了。

至於新會期優先法案，陳亭妃表示，包含詐騙問題持續追蹤，所謂打詐辦公室的進度，優先法案要做確定，會一致推出優先法案，我們會跟行政院和民進黨建議未來可能要更訴諸於民意，才是下一個階段要面對的。