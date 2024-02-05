胡瓜今（5日）與Sandra出席TVBS新節目《拜託ATM》記者會，被問到日前傳出他不滿徐薇獨子江大成請託推薦新書，卻未收到新書，疑似消費前輩一事，微動怒表示：「他跟記者講的話我看不懂，說有送書給柯文哲、蔣萬安，然後一直說要等我的新節目，我不懂他是上了柯文哲、蔣萬安什麼節目」。

傳出消費前輩傳聞後，江大成解釋：「《江大成電商創業筆記》一出版，大成立即親自送書給專文寫推薦序的前後任台北市長-蔣萬安市長及柯文哲主席，以及何飛鵬社長，有安排到吳宗憲憲哥、曾國城城哥的節目打書時也親自送書了。剛好近日一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！大成非常感謝瓜哥及各位前輩的照顧與提攜！再次感謝！」

日前錄製節目時，他也受訪再次向胡瓜致歉，「其實我不知道為什麼會有這個誤會，和瓜哥新節目的製作單位和瓜哥助理一直都有在聯繫，但也是跟瓜哥說聲不好意思，希望有機會親自送書給瓜哥」。

胡瓜（左）、Sandra一同主持新節目。（池宗玲攝）

《拜託ATM》不只邀約藝人，也邀請各領域佼佼者在節目答題、搶獎金，有望邀請台大畢業的江大成？胡瓜說，之前江大成的確錄製過衛視的《歡樂智多星》，「但後來節目停了，我們也在籌劃新的《拜託ATM》，在這期間他已經在別台（《百變智多星》）當專家，邀不邀請他的決定權不在我」。

胡瓜再補充，日前為了新節目造訪藍心湄主持的《女人我最大》宣傳，邀請了許多與他一起主持節目的班底們，「本來葉欣眉是有，那請問為什麼最後葉欣眉退通告，你們想想為什麼？因為她是另一節目的主持人啊，江大成是那節目關主」，再次強調不是他針對江大成，而是電視台政策關係。