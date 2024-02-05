近日呼吸道感染患者大爆發，衛福部部立彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，一名國小男童參加冬令營後發燒不退，症狀持續7天，經檢查確診腺病毒，還併發支氣管炎，得住院治療；他表示春節連假不只要面對腺病毒的威脅，還有流感、新冠等呼吸道病毒，以及引發腸胃道症狀的諾羅、輪狀病毒「上下夾擊」，免疫力較差的長輩及幼童要特別注意。

馬瑞杉今（5）日表示，男童寒假參加補習班舉辦的冬令營後開始發燒，同學也接連中鏢，男童到診所拿藥，持續吃藥7天症狀未緩解，還出現扁桃腺炎、喉嚨痛及眼睛結膜炎，轉診至大型醫療院所檢查，確診腺病毒併發支氣管炎，須住院治療。

馬瑞杉說，腺病毒好發在孩童，以飛沫傳染為主，感染後持續發燒的時間可能長達3至10天，以呼吸道症狀為主，也常引發結膜炎，台灣目前沒有疫苗上市，只能採症狀治療，若併發肺炎或支氣管炎，就得住院。

馬瑞杉指出，春節返鄉及人潮南來北往，要注意流感、新冠肺炎、線病毒引發的呼吸道感染，以及諾羅和輪狀病毒引起的腸胃道症狀，若同時感染或接連罹病，身體遭到病毒「上下夾擊」，呼吸道及腸胃道難以承受，尤其是免疫力較差的長輩及幼童要特別注意。

馬瑞杉說，春節期間呼吸道感染患者恐大增，多種病毒夾擊，感染後嚴重者還可能引起肺炎等併發症，提醒出入公共場所要戴口罩、勤洗手。